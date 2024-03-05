وزير الدفاع الإيطالي: تركيا حليف ثمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو تركيا بـ”الحليف الثمين” وذلك لدى زيارة اليوم الثلاثاء إلى أنقرة، استهلها بوضع إكليل من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك (أنيتكابير).

وتحدث الوزير على منصة (إكس) في أعقاب لقاء مع نظيره التركي يشار غولر عن “رغبة مشتركة في تعزيز الحوار والسلام في الشرق الأوسط”.

وأردف “تركيا حليفنا الثمين، تلعب دورًا استراتيجيًا لتحقيق الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة”، تلك المنطقة “أولوية حقيقية لأمن أوروبا برمتها”.

وبدورها، أشارت وكالة الانباء التركية الحكومية (الاناضول) إلى أن غولر عقد اجتماعا مع كروزيتّو في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة التي يزورها الوزير الإيطالي تلبية لدعوة نظيره التركي.

وأضافت “استقبل غولر، الضيف الإيطالي بمراسم رسمية في مقر وزارة الدفاع، حيث عزف النشيدان الوطنيان للبلدين، قبل أن يلقي كروزيتو التحية على حرس الشرف”، قبل بدء المحادثات الثنائية.