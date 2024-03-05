وزير إيطالي: الإتجار بالبشر انتهاك للحقوق والكرامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعرب وزير إيطالي عن الاقتناع بأن “نشاط الاتجار بالبشر، يشكل قبل أي اعتبار آخر، انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وهو لا يخرق حق كل دولة ذات سيادة في تنظيم دخول المواطنين الأجانب إلى أراضيها فحسب، بل ينتهك كرامة الأشخاص المعنيين، مما يعرض حياتهم للخطر دائماً أيضاً”.

وفي حديثه أمام مجلس العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء، قال وزير العدل كارلو نورديو إن “إيطاليا في الطليعة لمواجهة هذا التحدي، بسبب موقعها الجغرافي وأهميتها الجيوسياسية، والذي وضعته حكومتنا ضمن أولوياتها القصوى منذ توليها السلطة”.

وفيما يتعلق بالتقدم المحرز على المستوى الداخلي، في أعقاب غرق السفينة على ساحل كوترو في كالابريا، في فبراير 2023، والذي، كما ذكر الوزير، “تسبب بمقتل 72 شخصاً، التزمت الحكومة بالموافقة بالإجماع على قانون ينص على أدخال جريمة جديدة تنطوي على عقوبات شديدة للغاية، تصل إلى 30 عامًا في الحالات موت المهاجرين أو إصابتهم أثناء الرحلة”.

وأكد الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم، أن هذا التغيير في التشريع سيسمح “للتحقيقات التي يتم إجراؤها على المستوى الدولي، بدعم ثمين من جانب (يوروبول) و (يوروجست)، أن تؤدي إلى إصدار أحكام مشددة من قبل القضاء الإيطالي”.

كما أشار الوزير إلى أنه “مع ذلك، فإن طفرة في الجودة التنظيمية على المستوى الأوروبي، تُعدّ ضرورية في مكافحة تهريب المهاجرين عبر الحدود”، وأنه “من هذا المنظور، فإن اعتماد أداة تشريعية محدثة وقوية، تغطي مزيداً من قضايا الجرائم غير المرتبطة بالميزة الاقتصادية أيضاً، يمثل هدفًا أساسيًا بالنسبة لنا”.