رئيس ليوناردو: تخصيص 1.5 مليار يورو للدفاع الأوروبي المشترك خطوة أولى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة ليوناردو الإيطالية المتخصصة في مجال الدفاع والامن اقتراح المفوضية الأوروبية إنشاء صندوق بقيمة 1.5 مليار يورو للصناعة الدفاعية المشتركة بأنه “خطوة أولى نحو تعريف مساحة دفاع أوروبية”.

وقال روبرتو تشينغولاني، في تصريحات إذاعية الاربعاء “صندوق الـ 1.5 مليار يورو صغير في حد ذاته، وهو رقم لا يذكر مقارنة بحجم الدفاع الأوروبي للدول الأعضاء فرادى. مع ذلك، فهو مهم لأنه خطوة أولى نحو مساحة دفاع أوروبية”.

وأضاف تشينغولاني، الوزير السابق للتحول اليئي في حكومة ماريو دراغي “لقد رأينا في الوضع في أوكرانيا وللأسف أن مختلف الدول الأعضاء بمساهماتها غير المنسقة لم تستطع وضع إمدادات كافية إلى كييف”.

وحسب المسؤول الإيطالي، فإنه “في الواقع، يتعين علينا أن نبدأ بالتفكير مع 27 دولة عضو تعترف بنفسها كأنها وطن واحد يستثمر حسب الأولويات”.

وقال “نحن منقسمون للغاية وهذا لا يجعل منا منطقة آمنة مقارنة بالولايات المتحدة والصين”.