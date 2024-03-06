وزير دفاع إيطاليا: هجمات الحوثيين على السفن عمل حرب ملموسة وهجينة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ الكويت ـ وصف وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، هجمات ميليشيا الحوثي على السفن في عرض البحر الأحمر، بأنها “عمل حرب ملموسة وهجينة”.

وفي تصريحات لدى اختتام زيارته للكويت التي التقى خلالها نظيره فهد الصباح وزار الكتيبة الإيطالية بالبلاد، الأربعاء، أضاف الوزير كروزيتّو، أن ما يحدث، يندرج ضمن “أعمال الحرب التي تؤثر على اقتصادات بعض البلدان، وتسهل الأمور على دول أخرى”، أي “التي لا تتعرض سفنها لهجمات متعمدة”.

وأشار كروزيتّو إلى أنه “لمواجهة هذه الهجمات”، التي يشنها الحوثيون على السفن المارّة عبر مضيق باب المندب، “تشارك إيطاليا في مهمة (أسبيدس) الأوروبية، التي وافق عليها البرلمان مؤخرًا”، والتي “تحمل فيها مهام القيادة التكتيكية”.