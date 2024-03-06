إيطاليا والكويت تستعرضان أوجه “التعاون الاستراتيجي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استعرضت دولتا الكويت وإيطاليا أوجه “التعاون الاستراتيجي” بين البلدين، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو للدولة الخليجية اليوم الأربعاء.

ووفق البيان الصادر في الكويت في أعقاب اللقاء، فإن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والداخلية بالوكالة، الشيخ فهد اليوسف الصباح تناول مع ضيفه الإيطالي بمقر وزارة الدفاع “أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وما يشهده من تقدم وتطور ونماء، والتطلع الدائم نحو المضي به قدمًا لمستويات أشمل خدمةً للمصالح المشتركة بين الجانبين”.

وأفادت وزارة الدفاع الكويتية بأنه “تم كذلك تبادل وجهات النظر حيال أبرز التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية”.