حزب الشعب الأوروبي يسعى لتحويل فرونتكس لوكالة حدود “حقيقية” للاتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- يعتزم حزب الشعب الأوروبي تحويل وكالة )فرونتكس( إلى “خفر سواحل حقيقي للحدود الأوروبية وزيادة حجم موظفي الوكالة ثلاث مرات، ليصل عددهم إلى 30 ألفا، مع صلاحيات تنفيذية وميزانية أعلى لشراء معدات حديثة وزيادة قدراتها”.

جاء ذلك في مانيفستو لحزب الشعب الأوروبي للانتخابات الأوروبية المقررة في شهر حزيران/يونيو المقبل.

ومن المقرر أن ينال الاقتراح الضوء الاخضر اليوم الأربعاء في مؤتمر الحزب في عاصمة رومانيا بوخارست.

ويهدف حزب الشعب الأوروبي إلى “التأكد من أن مسؤولي فرونتكس، إلى جانب نظرائهم الوطنيين، لديهم الوسائل اللازمة لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل أفضل”.