توقيع مذكرة تفاهم بين فينكانتييري الإيطالية وشركة ترسانة الإسكندرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة فينكانتييري (Fincantieri) الإيطالية لبناء السفن وشركة ترسانة الإسكندرية المصرية توقيع مذكرة تفاهم في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد، فإن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع “مبادئ للمناقشات التي ستركز في المقام الأول على البحث عن فرص لبناء سفن جديدة في ترسانة الإسكندرية أو غيرها من المرافق سيتم الاتفاق عليها بشكل متبادل”.

وسيركز التعاون على “البرامج الجديدة المحتملة للبحرية المصرية في أي نوع من السفن محل الاهتمام”.

وتم التوقيع عن الجانب الإيطالي المدير العام للسفن البحرية بفينكانتييري داريو ديستي، وعن الجانب المصري رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، اللواء بحري حسام الدين عزت قطب، وذلك على هامش معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس).

وأشارت المذكرة إلى أن فينكانتييري، التي تملك الحكومة الإيطالية 70% من أسهمها عبر صندوق الودائع والقروض، وشركة ترسانة الإسكندرية الحكومية المصرية تسعيان لفرص تجارية مشتركة جديدة للفوز بعقود من عملاء محتملين لتوريد سفن بمختلف أنواعها يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.