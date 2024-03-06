المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي في جولة تشمل أديس أبابا ولندن وروما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت إدارة واشنطن عن جولة جديدة المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي مايك هامر تشمل أديس أبابا ولندن وروما اعتبارًا من الغد وحتى العشرين من شهر آذار/مارس الجاري.

وحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإنه سيتم التأكيد خلال زيارة إثيوبيا على أنه “على الرغم من إسكات الأسلحة، فمن الضروري اتخاذ المزيد من الخطوات الأساسية لتحقيق سلام دائم” بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وفي لندن، في الفترة من 14- 19 آذار/مارس، سيجري هامر مشاورات في وزارة الخارجية البريطانية.

وخلال زيارته لروما في يومي 19 و20 آذار/مارس، سيشارك المبعوث في اجتماع لمديري دائرة افريقيا بدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لبحث “الجهود المشتركة لتعزيز السلام الأمن والحكم الديمقراطي، فضلا عن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية ودعم الفرص الاقتصادية” في القارة السمراء.