تاياني: على الاتحاد الأوروبي تحقيق قفزة نوعية بمجال الدفاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بوخارست- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يحقق “قفزة نوعية” في مجال الدفاع.

وقال تاياني، الأمين العام لحزب (فورتسا إيتاليا) في تصريحات على هامش مؤتمر حزب الشعب الأوروبي المنعقد في بالعاصمة الرومانية بوخارست، “يبدو لي أن اقتراح (رئيسة المفوضية) أورسولا فون دير لاين تعيين مفوض أوروبي لشؤون الدفاع مقبول للغاية”، مضيفا “وبالأمس أيضًا، قرار المفوضية باتخاذ خطوات إلى الأمام فيما يتعلق بصناعة الدفاع الأوروبية”.

وقال الأمين العام للحزب الذي أسسه الراحل سيلفيو برلسكوني المنتمي لمجموعة الشعب الأوروبي، “نحن بحاجة إلى أوروبا قادرة حقاً على أن تكون ريادية في السياسة وقادرة على حماية مواطنيها بشكل أفضل، تماماً كما حلم الآباء المؤسسون” للمشروع الاوروبي.

ووفق تاياني، فإن “حزب الشعب الأوروبي سيكون القوة السياسية التي ستلعب، بعد الانتخابات البرلمانية الاوروبية، دور الصدارة” في بروكسل. وقال “كلما كان حزبنا أقوى كلما أصبحت إيطاليا أقوى، لأن حزب الشعب الأوروبي سيكون المفتاح لكل ما سيحدث في الأشهر والسنوات المقبلة”.

ورأى تاياني أنه من أجل المضي قدما في مشروع الدفاع الاوروبي، “نحتاج إلى اتخاذ قرار سياسي، ويبدو لي أننا بدأنا نتخذ القرار السياسي”، ومن ثمّ “اتخاذ سلسلة من الخيارات التي تؤدي إلى تحقيق الهدف بالكامل، ضمن جداول زمنية محددة تسمح لأوروبا باتخاذ خيارات حاسمة على مدى السنوات الخمس المقبلة””، فـ”لا يمكننا الاستمرار في التخلف عن الركب، مع سيناريو عالمي متغير”.