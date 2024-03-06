تاياني: من الخطأ عدم استيعاب الدول الأوروبية لأهمية الأداة الدفاعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بوخارست- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يزود نفسه “بأداة دفاعية” لزيادة “الثقل” في حلف شمال الأطلسي، “فإذا لم تستوعب دوله الأعضاء ذلك، فإنها ترتكب خطأً فادحاً”.

وشدد تاياني، في تصريحات من بوخارست على هامش مؤتمر حزب الشعب الأوروبي، على أن الأوروبيين هم حلفاء للولايات المتحدة “بغض النظر عمن يكون الرئيس. لقد كنا حلفاء للولايات المتحدة مع بوش وريغان وترامب (الحزب الجمهوري) ومع أوباما كلينتون وبايدن (الحزب الديمقراطي) وسنكون مع من يفوز، ترامب أو بايدن. إنها وجهة نظر استراتيجية”.

وأضاف: “فيما يتعلق بالالتزامات الدفاعية، يجب علينا، بغض النظر عن الخيارات الأمريكية، وبغض النظر عن الطلبات التي قد يقدمها ترامب، أن تكون لدينا أداة دفاعية للعب دور سياسي أكثر أهمية”.