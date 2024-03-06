استنكار أوروبي لهجوم روسي على أوديسا خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أستهجن مسؤولون في مؤسسات الاتحاد الأوروبي الهجوم الروسي الذي وقع في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود (جنوب) أثناء زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

واعتبر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل الهجوم “مؤشرا أخرا على التكتيكات الروسية الجبانة في الحرب العدوانية على أوكرانيا”.

وأردف أنه “أمر يستحق الشجب، وأحط حتى بالنسبة لقواعد الكرملين”، وقال ميشيل إن “دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لأوكرانيا وشعبها الشجاع لن يتزعزع”.

وبدوره، وصف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل الهجوم الجوي بـ”المتهور”، خلال زيارة زيلينسكي وضيفه اليوناني “لتكريم ضحايا غارة المسيّرات في 2 آذار/مارس على مبنى سكني”، وقال أنه “يثبت مرة أخرى تجاهل بوتين لأي أعراف واستعداده للتصعيد”.

وقال منسق دبلوماسية الاتحاد الأوروبي “ينبغي على روسيا أن تتوقف عن ترويع السكان المدنيين في أوكرانيا وعن العدوان غير القانوني”.