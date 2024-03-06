الاتحاد الأوروبي يستنكر 13 عملية إعدام في العراق نفذت في يوم واحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “الأسف إزاء عملية الإعدام الأخيرة التي طالت 13 فرداً والتي جرت في نفس اليوم في العراق”.

وأشار المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو في مذكرة مساء الأربعاء إلى أن “الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن ما يصل إلى 250 شخصاً معرضون لخطر الإعدام الوشيك في البلاد”.

وأضاف “يكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية من حيث المبدأ لعقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف”، باعتبارها “عقوبة قاسية وغير إنسانية، وتمثل حرمانا كاملا من الحق في الحياة والكرامة الإنسانية وتفشل في أن تكون بمثابة رادع للجريمة، كما تجعل من إساءة تطبيق العدالة أمراً لا رجعة فيه”.

وخلصت المذكرة إلى التأكيد على أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان القليلة المتبقية التي لا تزال تطبقها”.