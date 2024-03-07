إيطاليا تطالب بمنصب نائب للمفوضية في الجهاز التنفيذي الأوروبي القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بوخارست-طالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني بإسناد منصب نائب لرئيس المفوضية لإيطاليا في الدورة التشريعية الأوروبية القادمة.

وقال تاياني اليوم الخميس، على هامش مؤتمر حزب الشعب الأوروبي المنعقد في بوخارست قبل حوالي 3 أشهر من انتخابات البرلمان الأوروبي، “نحن بحاجة إلى مفوض كفوء ملم بما يجري في بروكسل” للعودة إلى لعب دور “مهم” في أوروبا.

وأضاف تاياني، الأمين العام لحزب (فورتسا إيتاليا) ، الكيان السياسي الوحيد في ائتلاف يمين الوسط الحاكم المنتمي لكتلة حزب الشعب الأوروبي، “أعتقد أنه يجب أن تلعب إيطاليا دورًا رياديًا في أوروبا، أقوى مما كان في الماضي وأن تكون أكثر حضورًا حتى على مستوى كبار المسؤولين وأن تستعيد منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية”.

وأشار تاياني إلى أنه تولى منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية مرتين، وقال “ستقرر الحكومة والشيء المهم هو اختيار مفوض جيد ومختص يعرف واقع بروكسل يؤمن بأوروبا، ويسمح لإيطاليا بأن تكون قوية وذات مصداقية” في أروقة الاتحاد الأوروبي.

إلا أنه أردف “أعلم جيدًا أن المفوضين لا يتلقون أوامر من حكومات بلدانهم، لكن يجب أيضًا أن يكون حاملًا لمساهمة يمكن أن تقدمها إيطاليا لأوروبا”، التي “ينبغي أن تكون مزيجًا من المصالح والوقائع المختلفة”.

وحسب تاياني، فإنه “يمكن للمفوض الإيطالي أن يوازن، لصالح أوروبا، بين عمل المفوضية وأفكار ومقترحات تأتي من ثقافتنا”.