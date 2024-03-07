إيطاليا: تخصيص ميناء لسفينة إنقاذ تحمل 51 مهاجراً وجثة قاصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

راڤينّا ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن انتظار وصول سفينة (سي ووتش5) التابعة للمنظمة غير الحكومية الألمانية التي تحمل الاسم ذاته، وعلى متنها 51 شخصاً، فضلا عن جثة مهاجر شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، دون تحديد هويته.

وقالت مديرية محافظة راڤينّا، أنه “تم تحديد مدينتنا ميناء آمنا لإنزال مجموعة المهاجرين”، والتي “من المقرر أن تصل صباح يوم الاثنين المقبل”، بينما “تبحر السفينة حاليا في المياه قبالة سواحل مالطا”.

وأضافت أن، “المحافظ كاستريزي دي روزا، دعا إلى عقد اجتماع أول بعد ظهر اليوم، لطاولة التنسيق مع جميع الهيئات المعنية، لتحديد أوقات وطرق الترحيب بالمهاجرين المنتظر وصولهم ونعش الصبي المتوفي أيضاً”.

وأشارت المحافظة إلى أن “هذا سيكون الرسوّ التاسع لسفن المنظمات غير الحكومية في ميناء راڤينّا، منذ 31 كانون الأول/ديسمبر 2022″، مبينةً أنها استقبلت “سفينة (أوشن فايكينغ) التابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية 3 مرات، ومثلها سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود”، آخرها في 10 شباط/فبراير المنصرم”.

كما ذكرت المحافظة، أنها استقبلت “سفينتي (هيومانتي1) التابعة لمنظمة (Sos Humanity) الألمانية غير الحكومية، و(Life Support) التابعة لمنظمة (إيميرجنسي) الإيطالية، لمرة واحدة فقط، آخرها كان في السادس من الشهر المذكور نفسه”.