بوريل: الاسقاط الجوي للمساعدات على غزة لا يكفي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصف الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عمليات الاسقاط الجوي لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع بـ”غير الكافية”.

ورأى بوريل، في منشور الخميس على منصة (إكس) أنه بالأحرى أن “يضغط المعنيون بالوضع في غزة على الحكومة الإسرائيلية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي دون عوائق وعرقلة للقوافل”.

وأضاف: “الخيارات الأخرى ليست كافية: عمليات الإنزال الجوي جيدة، ولكنها غير كافية، والممرات البحرية مطلوبة، ولكنها تستغرق وقتًا. الوقت هو الجوهر”.

وأرفق بوريل منشورا لمفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات يانيز لينارتشيتش، قال فيه الأخير “بعد خمسة أشهر من الحرب والدمار، أصبح النظام الإنساني في غزة على حافة الانهيار”.

وأضاف المفوض “أثناء وجودي في إسرائيل، بما في ذلك عند معبر كرم أبو سالم الحدودي، كررت التأكيد على الحاجة الملحة إلى ضمان زيادة كبيرة في المساعدات بسرعة إلى غزة وعبرها، مع حشد جميع السبل الممكنة”.