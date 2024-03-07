متحدث أوروبي: أسف لعمليات الإعدام الأخيرة في السعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “الأسف الشديد لما تم الإبلاغ عنه مؤخرا عن إعدام 12 فرداً في المملكة العربية السعودية”، وفق ما جاء في مذكرة الخميس لدائرة العمل الخارجي الأوروبي.

وأشارت المذكرة إلى أنه “من حيث المبدأ، يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة عقوبة الإعدام في كل الأوقات وتحت جميع الظروف”، كونه “الانتهاك النهائي للحق في الحياة غير القابل للتصرف ويشكل عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة”، كما “ثبتت عدم فعاليتها كرادع للجريمة وتجعل من إساءة تطبيق العدالة أمراً لا رجعة فيه”.

وأكدت المذكرة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الإعلان عن موقفه في حواره مع المسؤولين السعوديين، وكذلك “الدعوة إلى التعليق الفعلي لعقوبة الإعدام، كخطوة أولى نحو الإلغاء الرسمي والكامل، بما يتماشى مع التوجهات العالمية”.