الاتحاد الاوروبي يدين هجمات الحوثي على السفن ويؤكد حقه في الدفاع عن حرية الملاحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي “الادانة الشديدة للهجوم الذي وقع يوم (أمس) الأربعاء على سفينة البضائع السائبة True Confidence، التي ترفع علم بربادوس والمملوكة لليبيريا أثناء عبورها خليج عدن، مما أسفر عن وقوع خسائر مأساوية في الأرواح وإصابات بين العديد من أفراد طاقم الناقلة”.

ولفتت المذكرة، الصادرة الخميس عن دائرة العمل الخارجي الأوروبي بهذا الصدد، إلى أن ذلك “يأتي بعد الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون على سفينة روبيمار (Rubymar)، والذي قد يخلف آثارًا بيئية مدمرة في البحر الأحمر”.

وأضافت “يجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن هذه الهجمات الحوثية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهدد الأمن البحري وحرية الملاحة والتجارة العالمية، وتعرض حياة البحارة للخطر”، والتي “يجب أن تتوقف فوراً، كما أكد ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2722، الذي تم اعتماده في 10 كانون الثاني/يناير” الماضي.

وشددت المذكرة على “إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عازمون، وفقًا للقانون الدولي، على الدفاع عن سفنهم ضد الهجمات التي تقوض حرية وحق الملاحة”.

وأكدت أنه عبر عملية (ASPIDES) البحرية، سيواصل التكتل الموحد “حماية الأمن البحري باعتباره منفعة عالمية مشتركة، وحماية مصالحه التجارية والأمنية ومصالح المجتمع الدولي الأوسع”.