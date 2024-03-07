الرئيس الاوكراني: لا لهدنة مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أية “هدنة” للحرب مع روسيا “لن تؤدي إلا إلى تعزيز (موقف رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير) بوتين، كما حدث بعد عام 2014”.

وقال زيلينسكي، خلال مقابلة مع القناة الأولى الإيطالية العامة يتم بثها بالكامل مساء الخميس “إن الصراع المجمد، مثل صراعنا بعد توقف القتال، سيكون مشكلة كبيرة لأوكرانيا وكذلك لأوروبا بأكملها. لقد شهدنا ذلك بالفعل، بعد احتلال شبه جزيرة القرم والصراع في منطقتي دونيتسك ولوغانسك. إنه وضع مماثل لما يقترحه بعض القادة ووسائل الإعلام. لن تكون هدنة حقيقية، بل هدنة لصالح بوتين، من شأنها أن تساعده على تعزيز وضع جيشه والحصول على الإمدادات من إيران وكوريا الشمالية وتجنيد المزيد من القوات”.

وحسب الرئيس الأوكراني، فإن “هدف بوتين ليس بعض الأراضي، بل أوكرانيا بأكملها. إنه يريد تدمير البلاد عن طريق ضمها إلى روسيا، بالعنف أو بأدوات السياسة كما فعل في بيلاروسيا، حيث يسيطر على كل شيء هناك حتى على الجيش والشرطة”.