تاياني: الوضع معقد في البحر الأحمر وسنرد في حالة وقوع هجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بوخارست- وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي الوضع في البحر الأحمر بـ”المعقد”، معلنا أن بلاده سترد “دفاعا عن النفس”، كما حدث عندما أسقطت مؤخرا سفينة تابعة للبحرية الإيطالية طائرة بدون طيار لجماعة الحوثي كانت تحلق باتجاهها في البحر الأحمر.

وقال تاياني اليوم الخميس، على هامش مؤتمر حزب الشعب الأوروبي المنعقد في العاصمة الرومانية بوخارست “للأسف الوضع في البحر الأحمر معقد. لهذا السبب أردنا وحصلنا على مهمة أوروبية لحماية السفن التجارية التي تعبر قناة السويس والبحر الأحمر”.

واضاف “نحن نعلم خطر الحوثيين. هم منظمة إرهابية وينتهكون القانون الدولي. سنرد في حالة وقوع هجوم” على سفننا.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “إيطاليا سوف نتولى القيادة التنفيذية للمهمة الأوروبية للدفاع بقوة عن السفن التجارية الإيطالية والأوروبية التي ستمر عبر تلك المنطقة”.