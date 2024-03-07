الرئيس الاوكراني: حصولنا على الأسلحة المناسبة سيغير مصير الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحصول بلاده من الدول الغربية على “الأسلحة المناسبة سنغير مصير الحرب”.

وقال، خلال مقابلة مع القناة الأولى الإيطالية العامة يتم بثها بالكامل مساء الخميس، “إذا كانت لدينا أسلحة حديثة تطابق الأسلحة الروسية، فيمكننا تغيير مصير الحرب والتقدم والرد على القوات الروسية التي تستخدم أسلحة بعيدة المدى على مدننا مثل خيرسون”.

وعن الجدل والتسريبات التي صاحبت إمكانية استخدام القوات الأوكرانية لصواريخ توروس الألمانية بعيدة المدى، قال زيلينسكي “لقد وعدنا بعدم استخدامها على أراضٍ غير تلك التي يحتلها الروس في أوكرانيا”.

وأضاف الرئيس الاوكراني “نحن نفتقر إلى الذخيرة بمختلف أنواعها وعندما يكون لديك عجز مثل هذا فإن هدفنا (سيبقى فقط) تحرير أراضينا وبذلك تنتهي الحرب”.