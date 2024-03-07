الرئيس الاوكراني: ماذا كان سيقول أنصار بوتين في إيطاليا لو كانت ميلوني في أوديسا بالأمس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تساءل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن “ماذا كان سيقول أنصار فلاديمير بوتين في إيطاليا لو كانت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في أوديسا بالأمس؟”، في إشارة إلى الصاروخ الروسي الذي أطلق على المدينة المطلة على البحر الأسود سقط على بعد مئات الأمتار فقط من موكب يقله مع ضيفه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال زيلينسكي ، خلال مقابلة مع القناة الأولى الإيطالية العامة يتم بثها بالكامل مساء الخميس، “اليوم، عدم دعم أوكرانيا يعني دعم روسيا”.

وحسب الرئيس الأوكراني ، فإن “ذلك الجزء من المجتمع الذي يدعم بوتين في بعض الدول وليس أوكرانيا، لم يستوعب تمامًا ما هي الحرب، ولا يشعر بها بشكل مباشر. لو كان بالأمس، ليس رئيس وزراء اليونان، بل ميلوني، في أوديسا، فماذا كان سيقول الإيطاليون الذين يدعمون بوتين؟ بعضهم بعيد جدًا عن الحرب، ولا يدركون أن هذا الشخص يقتل المدنيين على أراضينا وأنه لن يتوقف ويريد أن يفعل الشيء نفسه في مكان آخر”.

وقال: “بوتين إما شخص مريض أو لا يستطيع السيطرة على الجيش الذي يطلق النار على المدنيين”.