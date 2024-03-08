إيطاليا: ضمان الاستقلالية الاستراتيجية للصناعة الأوروبية بقطاعي الدفاع والتكنولوجيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالبت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بـ”ضمان الاستقلالية الاستراتيجية للصناعة الأوروبية في القطاعات الرئيسية، مثل صناعة الدفاع والتكنولوجيا”.

جاء ذلك لدى استقبالها أمس رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق إنريكو ليتّا، بمقر الحكومة (قصر كيجي) بصفته رئيس معهد جاك ديلور أسند إليه الاتحاد الأوروبي إعداد تقرير رفيع المستوى حول مستقبل السوق الموحدة، والذي سيتم عرضه في 17 نيسان/أبريل في الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي في بروكسل.

وأشارت المذكرة الصادرة في أعقاب اللقاء أن إيطاليا ترى أيضا “أنه من الضروري تخفيف العبء البيروقراطي على الشركات من خلال تبسيط القواعد، مراجعة الأولويات المتعلقة بالتحول الأخضر مع الاهتمام بالقدرة التنافسية للصناعة والتوظيف، وإعادة إطلاق سياسة التماسك على أساس جديد وأكثر كفاءة”:

وأفادت المذكرة بأنه برزت خلال الاجتماع، الذي هو جزء من جولة ليتّا في العواصم الأوروبية الـ 27 لإعداد التقرير، “أهمية دعم القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية، إزالة فجوة النمو والإبداع بين أوروبا ومنافسيها الرئيسيين”، كما “تم تناول موضوع الذكاء الاصطناعي أيضًا والذي يمثل تحديًا تعتزم إيطاليا، بصفتها رئيسة مجموعة السبع، إدارته بتعزيز مقاربة محورها الإنسان”.