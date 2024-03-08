ميلوني: تحدثت مع بايدن عن تحالف عالمي ضد المتاجرين بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى أنها تحدثت مع الرئيس الأمريكي خلال لقائهما الأخير في البيت الأبيض عن “تحالف عالمي ضد المتاجرين بالبشر”.

وقالت ميلوني، في تصريحات لإحدى قنوات التلفزة الايطالية مساء أمس الخميس “لقد عكسنا خلال عام واحد المقاربة الأوروبية لإدارة للهجرة” بالتركيز على الابعاد الخارجية للظاهرة مصدر قلق روما.

ورفضت رئيسة الوزراء الإيطالية بشدة الاتهامات التي وجهها إليها رئيس حركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي، بتلقي “تعليمات” من إدارة واشنطن بشأن سياسة بلادها الخارجية خاصة فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط. وقالت “أنا فخورة للغاية بإثبات أن إيطاليا لها قيمة في الساحة الدولية: بالفخر والتصميم السليم يمكن أن تكون بلادنا مركزية”.