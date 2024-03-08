تاياني: عملية أسبيدس مهمة أوروبية دفاعية قوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التأكيد على أن المهمة الاوروبية في البحر الأحمر (أسبيدس)، والتي “أرادتها إيطاليا بشدة”، هي “مهمة أوروبية دفاعية قوية”، ذات “قواعد اشتباك واضحة للغاية”.

وأوضح، في تصريحات صباح الجمعة للقناة الخامسة الخاصة ((Canale 5 “قواعد الاشتباك واضحة للغاية : تتعلق بضرب أي قوارب تحاول مهاجمة السفن التجارية عن طريق البحر”.

وأكد الوزير أن “البحرية الإيطالية ستتولى القيادة العملياتية لهذه المهمة الأوروبية، وهي خطوة أولى نحو الدفاع الأوروبي، وبالتالي فإن لهذا أيضًا أهمية سياسية كبرى” من المنظور الاوروبي.