حزب الشعب الأوروبي يدعو لحشد الجهود “لتحرير أطفال أوكرانيين اختطفتهم روسيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- حثت كتلة حزب الشعب الأوروبي مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء على “بذل كل ما في وسعها لتحرير الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفهم أتباع (الرئيس فلاديمير) بوتين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022″، حسبما جاء في مذكرة اليوم الجمعة.

وأشارت المذكرة إلى أنه “تم ترحيل ما يقرب من 20 ألف طفل أوكراني قسراً إلى روسيا أو نقلهم إلى بيلاروسيا”، مطالبة “الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإنسانية الدولية على زيادة جهودهم لإعادة هؤلاء الأطفال إلى أسرهم وضمان الرعاية المناسبة لهم”.

وأفادت بأنه “بمبادرة من مجموعة حزب الشعب، ستدلي مراهقة أوكرانية مختطفة وتم إطلاق سراحها الآن بشهادتها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين”.