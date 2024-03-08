بعد تحذيرات من هجوم إرهابي محتمل، إيطاليا تدعو مواطنيها لتجنب التجمعات في موسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حثت إيطاليا رعاياها في موسكو على تجنب “أي شكل من أشكال التجمع”، وذلك غداة إعلان أجهزة الاستخبارات الروسية أمس أنها أحبطت خطة لتنظيم داعش الإرهابي لمهاجمة كنيس يهودي في العاصمة الروسية.

ودعت وزارة الخارجية “لمواطنين الإيطاليين الاستمرار في تجنب أي شكل من أشكال التجمع في العاصمة موسكو في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك المشاركة في أنشطة ثقافية وفعاليات تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا”، وذلك على صفحة “السفر الآمن” بموقعها على شبكة الانترنت.

وكانت سفارة الولايات المتحدة لدى الاتحاد الروسي قد ناشدت مواطنيها بـ”تجنب التجمعات” لأنها “تراقب تقارير تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف فعاليات كبرى في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقية”. كما أعادت السفارة البريطانية في العاصمة الروسية إطلاق التحذير نفسه.