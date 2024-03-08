فون دير لاين: ممر بحري من قبرص لغزة خلال يومين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- خلال تصريحات مشتركة الجمعة في لارنكا مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن فتح ممر إنساني بحري من قبرص خلال هذين اليومين إلى قطاع غزة، الذي “يواجه كارثة إنسانية”.

وقالت فون دير لاين “تعلن اليوم جمهورية قبرص والمفوضية الأوروبية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بدعم بالطبع من شركاء مهمين آخرين، عن عزمنا فتح ممر بحري لتقديم كميات إضافية من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من خلال البحر”.

وأردفت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي “تعتزم دولنا معًا البناء على هذا النموذج لتقديم مساعدات إضافية كبيرة عن طريق البحر”، وخاطبت الرئيس القبرصي قائلة: “إن عملكم الدؤوب لتفعيل هذا الممر على الرغم من كل التحديات هو أمر ملهم حقًا. نحن الآن قريبون جدًا من افتتاح الممر، السبت أو الأحد. يسعدني جدًا أن أرى إطلاق العملية التجريبية الأولية اليوم”.

وقالت فون دير لاين “نحن هنا لأن الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في غزة، بحاجة إلى كل مساعدتنا. إن الوضع الإنساني في القطاع مأساوي، حيث هناك عائلات وأطفال فلسطينيون أبرياء في أمس الحاجة إلى الاحتياجات الأساسية. واليوم، نواجه كارثة إنسانية في غزة. نحن نقف إلى جانب المدنيين الأبرياء في فلسطين”، وأشارت إلى أنه “لهذا السبب تقوم أوروبا بتمويل جهود المساعدات الإنسانية الكبرى للفلسطينيين في القطاع والمنطقة بقيمة 250 مليون يورو هذا العام وحده”.

إلا أنها أردفت “لكن التحدي الرئيسي هو إيصال المساعدات إلى الناس على الأرض في القطاع. نحن نعلم الصعوبات التي تواجهنا على الحدود البرية في غزة، سواء عبر معبر رفح الحدودي أو عبر الأردن”.