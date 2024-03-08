أسقف إيطالي: نحن بعيدون عن خطة ماتّيّ الحقيقية والوحيدة بعد الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا أسقف إيطالي الى “وقف سباق التسلح، الاستعمار الاقتصادي، نهب موارد الآخرين وتدمير بيتنا المشترك”.

وفي حديثه بالمنتدى التاسع حول الهجرة الذي نظمته أكاديمية الدراسات المتوسطية، بروما الجمعة، رأى رئيس مؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، المونسنيور جانكارلو بيريغو، أنه “يجب أن يكون هذا الالتزام ذو الأولوية، والذي يمكن أن يسمح حقًا بإمكانية اختيار حرية المغادرة أو البقاء”، بالنسبة للمهاجرين.

وأوضح رئيس المنظمة الكنسية التي تعنى بقضية الهجرة: “إننا لا نشهد مجرد إفقار لموارد البلدان الأفريقية وحسب، بل سرقة قانونية حقيقية لمواردها أيضاً، وهو ما تضارب به الشركات متعددة الجنسيات وبعض البلدان”.

وأشار الأسقف إلى أن “إيطاليا أيضاً من خلال ما يسمى (خطة ماتّيّ) تريد العثور على ما مكان تحت الشمس في 9 دول أفريقية (المغرب، تونس، مصر، الجزائر، ساحل العاج، إثيوبيا، كينيا، الكونغو وموزمبيق)، بل وفي أنغولا وغانا أيضاً، لصالح التنمية الإيطالية في أفريقيا، مع ترك الفتات للدول الأفريقية، غير المشاركة بالخطة”.

وأردف المونسنيور بيريغو: “لكننا بعيدون كل البعد عن خطة ماتّيّ الحقيقية والوحيدة التي صاغها لمرحلة ما بعد الحرب، والتي تم إعدادها في الجامعة الكاثوليكية بميلانو قبل على مدى ما يقارب العشر سنوات بعد عام 1948، والتي كان فيها، بالإضافة إلى (مؤسس مجموعة إيني للطاقة، إنريكو) ماتّيّ، رواداً من كبار اقتصاديينا، مثل فانوني، فيكو، فانفاني، بيرا، ساراتشينو وآخرين ممن كانوا يفكرون بالتعاون من أجل تنمية الشعوب الأفريقية استجابة لدعوة البابا بيوس الثاني عشر”.