فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيستمر في بناء أفق حل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن التكتل الموحد سيستمر في المساعدة على بناء “أفق حل الدولتين” الإسرائيلية والفلسطينية.

وقالت في تصريحات مشتركة اليوم الجمعة في لارنكا مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، “نحن متفقون على أنه يجب علينا أن نبدأ التحضير من اليوم لمنظور قابل للتطبيق. هذا المنظور لا يزال يستند على حل الدولتين وسوف تستمر أوروبا في المساعدة في بناء الزخم لهذا الأفق السياسي”.

ورأت رئيسة المفوضية الأوروبية أن ذلك “يتطلب هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار”، مؤكدة على أنه “من الواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين ولا حصار على القطاع وبنفس القدر أن غزة لا يمكن أن تكون ملاذاً آمناً للإرهابيين”.

وجددت فون دير لاين “الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس”.

كما أشارت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أنه “يجب علينا أيضًا أن نركز اهتمامنا وجهودنا وتواصلنا على منع اشتعال العنف في جميع أنحاء المنطقة”، معلنة عن أنها “على اتصال منتظم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني”.

وفي سياق متصل، حذرت فون دير لاين من “الوضع في البحر الأحمر المثير للقلق بشكل خاص مع تدهور الأمن البحري يومًا بعد يوم وتضرر البنية التحتية الحيوية بسبب هجمات الحوثيين المتكررة”.

وأضافت “لهذا السبب أطلقنا عملية أسبيدس للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي”، من أجل “ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر بالتعاون مع شركائنا الدوليين”.