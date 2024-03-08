الرئيس الإيطالي يدعو لجهد ثقافي لبناء علاقات صحيحة بين الرجل والمرأة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ ذكّر رئيس الجمهورية الإيطالي، سيرجو ماتّاريلا: “لقد قيل مرات عديدة أن هناك حاجة إلى عمل ثقافي عميق لضمان اكتساب الجميع حسًا حقيقيًا بالعلاقة بين المرأة والرجل”.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مقر الرئاسة، قصر (كويرينالي)، الذي خُصص هذا العام لموضوع “المرأة في عالم الفن”، أوضح رئيس الدولة، أن “الفن يعد وسيلة فعالة ودافعة للتنشئة على قيم الحياة ونقلها. لهذا السبب، أشيد اليوم وأعبر عن الامتنان لريادة المرأة فنياً”.

وأشار الرئيس ماتّاريلا إلى أن “هذا الموضوع يهدف إلى التأكيد على مساهمة المرأة في الخيال والإبداع في الفنون”. إنها “مساهمة ذات أهمية كبيرة، كثيرا ما يتم إهمالها، بل وتجاهلها في بعض الأحيان، بينما تُعدّ إحدى القطاعات الأساسية في حياة الإنسانية ذاتها”.

وشدد رئيس الجمهورية على أن “الفن ليس هروبًا من الواقع، ولا يمثل ما هو غير ضروري. أولئك الذين يقيّمونه بهذه الطريقة يمتلكون رؤية ضيقة ومشوهة للوجود، وينكرون في الأساس طبيعة الإنسان ورغبته الفطرية التي لا يمكن كبتها، بالعيش، البحث عن الإلهام وتفسير الواقع”، فـ”الفن جزء أساسي من تاريخ البشرية”.

وأكد ماتّاريلا، أن “غياب الفن يجعل العالم رماديًا وباهتًا”. واختتم مستشهداً بقول الأديب الفرنسي “يوجين يونسكو: إن الحاجة إلى التخيل والإبداع أمر أساسي كالتنفس”، مبيناً أن “التنفس هو العيش وليس الهروب من الحياة”.