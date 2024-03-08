إيطاليا: السلطات ترغم سفينة إنقاذ على توزيع 261 مهاجراً بين روما وجنوة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، أنه “سيتم إنزال المهاجرين الـ261 الذين أنقذتهم سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، في الأيام الأخيرة، في مينائي تشيفيتافيكيا (غرب روما) وجنوة (شمال)، بدلا من مينائي ليفورنو وجنوة اللذين خصصا سابقًا”.

ووفقاً لطاقم (جيو بارنتس) فقد “طلبت السلطات الإيطالية إنزال مجموعة المهاجرين التي تم إنقاذها في مينائيين مختلفين”، وذلك “بعد سلسلة من الاتصالات المختلفة”، مبيناً أن “من المقرر القيام بعملية إنزال متعدد، وهو أمر غير منطقي”، لم يسبق له أن يحدث.

وبهذا الصدد، قالت منظمة أطباء بلا حدود، إنه “بموجب القانون الدولي، يجب علينا فعل كل ما هو ممكن لتقليل الوقت الذي يظل فيه الأشخاص الذين تم إنقاذهم على متن السفينة التي تنجدهم”. واختتمت متسائلة: “متى سيحين الوقت لوضع الإنسانية في المقام الأول؟”.