البابا: النساء يجعلنَ العالم أجمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب البابا فرنسيس عن الاقتناع بأنَّ “النساء يجعلنَ العالم أجمل”.

ومعربا عن حفاوته بالنساء لمناسبة الثامن من آذار/مارس، كتب البابا في تغريدة على صفحته بمدونة (إكس) التي تبث بتسع لغات، الجمعة، أن النساء “يحمين العالم ويُبقينه حيًا. هنَّ يحملنَ نعمة التجديد وعناق الإدماج وشجاعة بذل الذات. فالسلام إذن يولد من النساء، وينبع ويتّقد من حنان الأمهات”.

وفي تدوينة ثانية، أضاف بيرغوليو، أنه “عندما يتم الاصغاء إلى أصوات النساء وخبراتهنَّ، يغتني المجتمع ككل بشكل عميق”. فـ”لنصلِّ معًا لكي تزدهر العبقرية الأنثوية في عالم اليوم من خلال اللقاء والحوار”.