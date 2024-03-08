إيطاليا: 3 فقط من بين كل 10 رواد أعمال من النساء عام 2021

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن هناك فقط 3 من أصل كل 10 رواد أعمال، من النساء في عام 2021.

وكشف تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) بمناسبة 8 آذار/مارس، صدر الجمعة، أن “من إجمالي أكثر من 4 ملايين و800 ألف رواد أعمال في إيطاليا، تمثل النساء 30%”، وأنهن “بنمو قدره 0.9% فقط مقارنة بعام 2015، عندما كانت النسبة 29.1%”.

وذكر التقرير، أن “الغالبية العظمى من رائدات الأعمال، تعمل في قطاع الخدمات (90.7% مقارنة بـ 74.9% من رواد الأعمال)، حيث تمثل النساء ما يزيد قليلاً عن الثلث (34.2%) من بين جميع رواد أعمال هذا القطاع”.

وأشارت المعطيات إلى أن “34.5% من رائدات الأعمال، تحملن مؤهل جامعي مقابل 23.4% من الرجال”، مبينةً أنه “بوجود مؤهل تعليمي عالٍ، تقل الفجوة بين الجنسين”، وأن “رائدات الأعمال في المتوسط ​​أصغر سناً من نظرائهم الذكور (49 و52 عاماً على التوالي). ومن بين الفئة دون سن 35 عامًا، لوحظ توازناً أكبر بين الجنسين، إذ بلغت نسبة حضور الإناث 37.1٪”.

وقال التقرير، إن “أقل من مليون امرأة تقوم بنشاط ريادة الأعمال بدون موظفين (64.8% مقارنة بـ 62.4% من الرجال)”، وأن “غياب الموظفين يميز قبل كل شيء نشاط ريادة الأعمال للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا (72.8٪) ورائدات الأعمال في الشمال الغربي للبلاد (68.9٪)،

وتمثل النساء 29.7% من رواد الأعمال الإيطاليين و30.6% من رواد الأعمال من خارج الاتحاد الأوروبي العاملين في إيطاليا”، بينما “ترتفع النسبة إلى 42.5% في الاتحاد الأوروبي”.

ووفقاً لتقرير (إستات)، فقد “لوحظ وجود توازن أفضل بين الجنسين بين رواد الأعمال الذين يحملون جنسيات من الاتحاد الأوروبي بين فئات الموظفين”.