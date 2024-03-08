وزيرة إيطالية في يوم المرأة: آمل أن تنتفي الحاجة لهذه المناسبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلطت وزيرة إيطالية، الضوء على أن “عام 2023، شهد سقوط 120 امرأة من ضحايا جرائم قتل النساء، في إطار مجزرة، تستدعي قيام ثورة ثقافية حقيقية”.

وفي تصريحات متلفزة لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعربت وزيرة الإصلاحات، إليزابيتّا كازيلّاتي، عن “الأمل بألا تكون هناك حاجة للاحتفال بهذا العيد بعد الآن”، وكذلك “ألا تصبح النساء في المناصب العليا أمرًا جديدًا”.

في السياق ذاته، قالت المرأة الأولى التي

تشغل منصب رئيسة المحكمة الدستورية، إن “المساواة بين الجنسين تمثل جهداً جماعياً”، مشيرةً إلى أن “إنجازات عديدة قد تم تحقيقها حتى الآن”، في هذا المجال.

وخلصت وزيرة العدل السابقة، إلى القول: “لكن يجب علينا أن ندرك أن هذه الإنجازات من شأنها أن تضيع”.