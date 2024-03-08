البابا: جلّ تفكيري بأوكرانيا المعذّبة وفلسطين وإسرائيل أيضاً

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس، أنه “إزاء هذا العدد الكبير من الضحايا والدمار والدموع في شعوب عديدة دمرتها الحرب، أفكر بأوكرانيا المعذّبة، وكذلك بفلسطين وإسرائيل أيضاً”.
وبمناسبة حفل جمعية “مئة شمعة لأجل السلام” التضامني، الذي يقام دعماً لجمعية (Manos Unidas) أي أيادٍ متحدة، وهي منظمة غير حكومية تابعة للكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا تعمل من أجل تنمية نصف الكرة الجنوبي، وجّه قداسة البابا رسالة فيديو إلى المشاركين قال فيها: “أشكركم على مبادرة حفل السلام هذا”.
وتابع: “أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أشكر الفنانين الذين جمعوا بين الموهبة والسخاء من أجل مساعدة الضحايا الأبرياء”، لكن “أشكرهم بشكل خاص لأنهم أظهروا أن الفن والموسيقى يمكنهما أن يصبحا رسولين وأداتي سلام لبناء الجسور”. وأردف: “شكراً لكم لأنّكم لم تميلوا نظركم إلى الجهة الأخرى، ممتن لكم على التزامكم مع الذين يعانون بشكل مباشر من آثار الحروب”.
وخلص بيرغوليو إلى القول: “أشكر (مئة شمعة لأجل السلام) على تنظيمها هذا الحفل، وجميع الذين يقدمون المساعدات الإنسانية بسخاء لأكثر من 200 عائلة متضررة من الحرب في الضفة الغربية. أبارككم من كل قلبي وأرجوكم ومن فضلكم لا تنقطعوا أبداً عن الصلاة من أجلي”.