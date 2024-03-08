اتحاد إيطالي يحذّر من وابل فواتير بمبالغ مذهلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حذّر اتحاد إيطالي، من عاصفة جديدة من الفواتير المرتفعة للغاية في جميع أنحاء البلاد، سواء أكانت بالنسبة للكهرباء أو الغاز.

وقرع اتحاد المستهلكين (فيديركونسوماتوري) ناقوس الخطر، مستنكراً كيف أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين يلجأون إلى فروعه في كل مكان لطباً للمساعدة والتحقق من مبالغ فواتير الطاقة الخاصة بهم، التي تتجاوز العشرة أضعاف في بعض الحالات”.

وذكر الاتحاد، أن “من الحالات الملفتة للنظر حقًا حالة مواطن يبلغ من العمر 95 عامًا من مودينا، تلقى فاتورة غاز بقيمة 3116.62 يورو من المورد الخاص به تغطي شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2023. وهي زيادة غير متناسبة على الإطلاق وغير متوقعة”.

وقال، إن المواطن “في الواقع، لم يتلق أي اتصال بهذا الصدد ولم يعلم بتغير التعرفة إلا عندما وصلت الفاتورة الهائلة، وهو الآن يخشى من الفاتورة التالية، التي ستضمّن الشركة فيها استهلاك شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير”، والتي “من المرجح أن تكون أعلى مع تفعيل التدفئة”.

وأشار (فيديركونسوماتوري) إلى أنه “وضع لا يطاق، ونخشى أن يتفاقم مع إلغاء السوق المحمية أيضاً في قطاع الكهرباء، اعتباراً من تموز/يوليو المقبل، وبالتالي تحديد حالة تشبّه بغابة متوحشة حقيقية من التعريفات، تترك المواطنين في حالة فوضى”.