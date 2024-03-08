إيطاليا: إصابات كوفيد دون الألف و31 حالة وفاة الأسبوع الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صيحة إيطالية، عن انخفاض حالات الإصابة الجديدة بوباء كوفيد 19 إلى ما دون الألف (998 إصابة)، مع تباين بنسبة 9.5% مقارنة بالأسبوع السابق”، عندما كانت الحالات قد بلغت 1103.

وأشارت معطيات نشرة وزارة الصحة حول تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 29 شباط/فبراير إلى 6 آذار/مارس، إلى أن “عدد الوفيات بلغ 31 حالة، مع انخفاض بنسبة 20.5% مقارنة بالأسبوع السابق”، عندما كان عدد الضحايا 39 شخصاً. بينما “تم إجراء 130,090 تحليل كشف عن العدوى، بتباين بفارق 1.8% مقارنة بالأسبوع السابق”، إذ أجريت 132,482 مسحة.

ونص التقرير، على أن “معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس، بقي عند نسبة 0.8% دون تغيير مقارنة بالأسبوع السابق”، وأن “معدل شغل أسرّة المستشفيات في المجال الطبي حتى 6 آذار/مارس، كان بـ1.8%، مع 1090 مريضًا في المستشفيات، مقارنة بـ1.9% (1154 شخصًا في المستشفيات) حتى 28 شباط/فبراير”.

وخلصت نشرة الوزارة إلى القول، إن “معدل إشغال الأسرة في أقسام العناية المركزة حتى السادس من شهر آذار/مارس الجاري، يساوي 0.4%”، مع إدخال 31 شخصاً إلى المستشفيات، “مقارنة بنسبة 0.5% (45 دخول إلى المستشفى) حتى 28 شباط/فبراير الماضي”.