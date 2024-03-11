منظمة إنسانية: فقدان الاتصال مع 85 مهاجراً فارين من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أطلقت منظمة إنسانية نداء استغاثة جديد من منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​لأجل 85 مهاجراً فارين من ليبيا.

وجاء النداء على لسان مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، الذي قال إن “الاتصال بالمجموعة فُقد منذ يوم السبت”، الماضي.

وذكر المشروع الإنساني، أن “السلطات الليبية أو التونسية، لا تزوداننا بمعلومات حول هذه القضية، فأين هم؟”، في إشارة إلى المهاجرين دائماً. “نحن قلقون عليهم للغاية، ونخشى على حياتهم”.

وكان (Alarm Phone) قد دعا يوم السبت الماضي إلى “القيام بعملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق”، لأجل مجموعة المهاجرين هذه.

يُذكر أن (Alarm Phone)، تأسس في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني الأوروبي والشمال أفريقي. يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتياً، للاجئين الذين يواجهون صعوبات بمياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، موفراً فرصة نجاة لهم.