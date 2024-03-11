جمعية إيطالية: عودة للحديث عن الأسلحة في الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نددت جمعية إيطالية، بحقيقة أن “رئيسة المفوضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين) أعلنت عن الحاجة إلى استثمارات جديدة في الأسلحة”، مبينةً أن “هذا التصريح لا يبشر بالخير في المستقبل القريب”.

وقال رئيس جمعية (ميريتوكراتسيا إيتاليا) الثقافية، ڤالتر ماورييللو، في بيان الإثنين: “يبدو أن اختيار التركيز على حماية الأمن هو الرد الواضح على جوّ الخوف والقلق الناجم عن الصراعات الخطيرة التي لا تزال جارية”، لكن “التوازن بين حق الدفاع عن النفس وقيم المجتمع المبني على نوايا السلام والتعاون الهادئ، موضوع يجب معالجته بحكمة وجدية”.

وأشار ماورييللو، إلى أنه “من ناحية، فإن معظم الدول المنضمة للاتحاد الأوروبي هي جزء من حلف الأطلسي أيضاً، الذي يدعو أصلا إلى استثمارات مستمرة في الوسائل الدفاعية، والتنسيق الفاعل بين الدول ليكون هناك رد فعال في حالة وقوع هجمات على دولة واحدة فقط”، موضحاً أنه “من ناحية أخرى، فإن تأثير إعلانات بهذا الحجم على المناخ الدولي في لحظة توتر قوي أصلاً، لا يمكن الاستهانة به”.

وذكر رئيس الجمعية، أنه “لو أردنا التحقق من مقدار الإنفاق العسكري الذي بلغته دول الاتحاد، لوجدنا أنه يعادل حوالي 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، بما يشمل متوسط إنفاق الدول منفردة وإضافة إنفاق جميع الدول الأعضاء”، لـ”تحتل اليوم المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين، متخلفة عن روسيا بعدة ملايين من الدولارات”.

وأضاف رئيس (ميريتوكراتسيا إيتاليا)، أن “الإنفاق نما بنسبة 4% منذ عام 2019 حتى اليوم، في حين أن من بين أعلى 15 دولة من ناحية الإنفاق العسكري، هناك 6 دول تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي، مع احتفاظ إيطاليا بالمركز الخامس في هذا الترتيب الخاص”، ومع ذلك، فـ”ليس من الواضح سبب ذلك”.

وخلص ماورييللو الى القول، إن “قضية الإنفاق العسكري، التي غدت ضخمة حقاً، أصبحت محورية مرة أخرى في الخطاب السياسي، ناهيك عن الوضوح في أن زيادة الإنفاق في هذه المرحلة ستؤدي حتماً إلى مزيد من التضحيات لمواطني منطقة اليورو”.