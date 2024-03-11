ميلوني بعد فوز حزبها بانتخابات إقليم أبروتسو: لن نخون الثقة وسنواصل العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، شعوراً بسعادة غامرة، إزاء فوز حزبها (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم، بانتخابات مقاطعة أبروتسو، وسط البلاد.

هذا وقد فاز مرشح تيار يمين الوسط، ماركو مارسيليو، بنسبة 53.50% من الأصوات، أي ما يعادل 327,660 صوتاً، ضد خصمه من يسار الوسط، لوتشانو داميكو، الذي حظي بـ284,748 صوتًا، أي ما يعادل نسبة 46.50%.

وبهذا الصدد، كتبت ميلوني في منشور على مدونة (إكس) الإثنين، إن “مارسيليو هو أول رئيس في تاريخ أبروتسو يتم تأكيده من قبل الناخبين لولاية ثانية”، وأنه “لمن دواعي الفخر الكبير بالنسبة لنا أن مواطني المقاطعة أرادوا الاستمرار بالتعبير عن الثقة به، ومعه منح الثقة بيمين الوسط، الذي يؤكد نفسه أغلبية”.

وخلصت رئيسة الحكومة الى القول، “إنها ثقة لن نخونها كعهدتكم بنا دائماً. سنواصل العمل لإعادة أبروتسو وإيطاليا إلى المكانة التي تستحقانها. شكراً لكم”.