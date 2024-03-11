زيلينسكي: فليقربنا رمضان من السلام العادل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بـ”رمضان مبارك لجميع المسلمين في أوكرانيا وفي أنحاء العالم مع بداية هذا الشهر الفضيل”.

بهذه الكلمات استهل زيلينسكي منشوره على مدونة (إكس)، متمنياً للمسلمين رمضاناً سعيداً، وكتب: “لسوء الحظ، فإن شهر رمضان هذا العام في أوكرانيا تخيم عليه الحرب والمعاناة المستمرة”، لذا “أتمنى أن يقربنا هذا الشهر الفضيل من تحقيق السلام العادل”.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن هذا الأمل “لا بالنسبة لأوكرانيا فقط، بل لجميع الدول التي تعاني حاليا من الحرب أيضاً”. واختتم مؤكداً أن “الإنسانية بوسعها الوصول إلى مستوى من الوحدة يضمن العدالة ويحمي الحياة من الحروب”.