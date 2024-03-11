 إيطاليا: اعتقال ثلاثة فلسطينيين يخططون لهجمات إرهابية في الخارج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لاكويلا ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن اعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين، لـ”ممارستهم أنشطة دعوية حضّاً على الانتماء والتخطيط لهجمات إرهابية، بما فيها انتحارية، ضد أهداف مدنية وعسكرية في أراض أجنبية”.

وقالت قوات الشرطة، إنه “ألقي القبض على ثلاثة فلسطينيين من سكان محافظة لاكويلا بتهمة الارتباط بدوائر الإرهاب، بما فيه الإرهاب الدولي أو السعي لتقويض النظام الديمقراطي”. وقد “تمت الاعتقالات تنفيذا لأمر الحبس الاحتياطي في السجن الصادر عن قاضي تحقيق محكمة لاكويلا، استنادا لطلب مديرية مكافحة المافيا والإرهاب في المحافظة، وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب”.

وذكرت مصادر قضائية، أن “أنشطة محققي لاكويلا وجهاز مكافحة التطرف والإرهاب الدولي التابع للمديرية المركزية للشرطة الوقائية، أكدت إنشاء هيكل عملياتي عسكري يسمى: مجموعة الرد السريع – ألوية طولكرم”، كـ”فرع لكتائب شهداء الأقصى (التي تعتبر منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي بموجب اللائحة التنفيذية 2023/1505 للمجلس الأوروبي المؤرخة 20 تموز/يوليو 2023)”، والتي “تسعى لتنفيذ أعمال عنف بهدف الإرهاب ضد دولة أجنبية أيضاً”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه “علاوة على ما سلف ذكره، تجري إجراءات تسليم واحد من المعتقلين، لسلطات دولة إسرائيل، بناء على الطلب الذي رفعته لمحكمة استئناف لاكويلا”.