بلدية ميلانو ترفع راية سلام ودعوة لـ”وقف إطلاق النار الآن” بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ تم اليوم الإثنين، رفع علم السلام مع عبارة تدعو لـ”وقف إطلاق النار الآن”، على واجهة مقر بلدية ميلانو، قصر مارينو.

وأفادت مذكرة لإدارة البلدية، أن “المبادرة تأتي بعد موافقة مجلس المدينة على جدول أعمال بعنوان: تفعيل فوري لوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزّة ومن أجل السلام في المناطق”، والذي “تم التصويت عليه في جلسة المجلس التي انعقدت في 4 آذار/مارس”، الجاري.

وبالإضافة إلى رفع العلم، دعا بيان البلدية، إدارتها، إلى “اتخاذ الإجراءات في جميع المحافل المناسبة، بما في ذلك من خلال ممارسة نفوذها كرائد مشترك في إيطاليا وأوروبا، لكي ما يتم الإعلان عن وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزّة، تحرير الرهائن ودعم الجاليتين الفلسطينية واليهودية في ميلانو بكل الطرق الممكنة”.