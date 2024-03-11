الكرملين: كييف ترفض “بشدة” طلب البابا إجراء المفاوضات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

موسكو ـ صرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن السلطات الأوكرانية ترفض طلبات التفاوض مع روسيا، ويتجلى ذلك أيضاً في “الرفض القاسي” لنظام كييف لتصريحات البابا فرنسيس بهذا الشأن.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، الإثنين: “على حد علمي، فإن تصريحات البابا وُضعت في سياق أوسع، ولكن بشكل عام، من المفهوم تماماً أنه تحدث لصالح المفاوضات”. واعلموا أن “رئيسنا فلاديمير بوتين تحدث مراراً وتكراراً عن استعدادنا وانفتاحنا لحل المشاكل من خلال المفاوضات”، فـ”هذه هي الطريقة المفضلة”.

وأضاف المتحدث الرئاسي، أنه “للأسف، واجهت تصريحات البابا والتصريحات المتكررة من جانب الأطراف الأخرى في الآونة الأخيرة، رفضاً صارماً من نظام كييف، الذي لا يسمح بأي مفاوضات”.

في سياق آخر، نقلت وكالة (تاس) الروسية عن بيسكوف، وصفه الخط الذي رسمته فرنسا تجاه تحالف الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا بأنه “خطير”، إذ قال إن “من الواضح بشكل عام أن توسيع النقاش ونشاط باريس المستمر لبناء تحالف للدول التي تعلن استعدادها الافتراضي لإرسال قوة ما، ليس أكثر من مسار مباشر نحو تكثيف التوترات، وهذا أمر خطير”.

وخلص المتحدث باسم الكرملين الى القول، إن “هذا الخط خطير جداً، ومن الممكن أن يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها”. وأردف: “نحن نتابع تطورات الأمور بحذر شديد”.