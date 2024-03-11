وزير الداخلية الإيطالي: قوى إنفاذ القانون تواصل عملها ضد التطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، عن “مشاعر الرضا للقبض على ثلاثة إرهابيين خطيرين في محافظة لاكويلا (مقاطعة أبروتسو ـ وسط)”، مبيناً أنها “عملية تؤكد الالتزام المستمر والقدرة التحقيقية الكبيرة لوكالاتنا المكلفة بإنفاذ القانون”.

جاء ذلك تعليقا على العملية التي نفذتها قوات الشرطة الإثنين، بتنسيق مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب، والتي مكنت من تقديم بعض المواطنين الفلسطينيين، أعضاء خلية عسكرية، للعدالة، يرتبطون بكتائب شهداء الأقصى، والذين كانوا يخططون لهجمات إرهابية، بما فيها انتحارية، ضد أهداف مدنية وعسكرية، ضد دول أجنبية.

وبهذا الصدد، قال الوزير بيانتيدوزي: “أتقدم بالشكر لقوات الشرطة وهيئات القضاء على هذه النتيجة المهمة التي تشهد على كفاءة أنشطة الرقابة والمكافحة المستمرة التي يتم تنفيذها على جبهة مقاومة التطرف والتشدد”.