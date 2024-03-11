ستولتنبرغ: استسلام أوكرانيا ليس سلاماً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ، عن اقتناعه التام بأن “استسلام أوكرانيا ليس سلاماً”.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي بمقر الناتو في بروكسل، الإثنين، قال أمين عام ناتو، إن “دعم الحلف لأوكرانيا ينقذ الأرواح”، لذلك “يجب أن يستمر”. وأشار إلى أن “رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير بوتين قد بدأ هذه الحرب وبوسعه أن ينهيها اليوم”، أما “أوكرانيا، فليس لديها هذا الخيار”.

وشدد ستولتنبرغ على أن “الاستسلام ليس سلاماً”. لذلك، “ينبغي علينا أن نستمر في تعزيز كييف، لنثبت لبوتين بأنه لن يحصل على ما يريد”.

وأضاف سكرتير حلف شمال الأطلسي، أن الرئيس الروسي “لن ينل ما يريد في ساحة المعركة”، بل “يجب عليه أن يجلس ويتفاوض على حل يتم بموجبه الاعتراف بأوكرانيا وتسود حقيقة أنها دولة ذات سيادة ومستقلة”.