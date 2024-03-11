إيطاليا: معتقلو لاكويلا الفلسطينيون كانوا مقيمين لأسباب إنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ علمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، أن الفلسطينيين الثلاثة الذين اعتقلتهم قوات الشرطة في لاكويلا بتهمة التورط بأنشطة ترتبط بالإرهاب، بما فيه ذلك الدولي، كانوا يحملون تصاريح إقامة لأسباب إنسانية.

ووفقاً للوكالة الإيطالية، فإن “أحد المعتقلين الثلاثة، كان لديه على وجه الخصوص، تصريح إقامة للحماية الدولية، والآخر للحماية الخاصة والثالث لاجئ أصلاً”.

وفي هذا السياق، مصادر أمنية إيطالية، إن “أحد المعتقلين، يدعى عنان يائيش، (37 عاماً)، كان يقيم ويعمل في لاكويلا منذ عام 2017، ومحتجز أصلاً في مدينة تيرني منذ اعتقاله في 27 كانون الثاني/يناير الماضي بناءً على طلب إسرائيل التي تطلب تسليمه”، وقد “قدم محامياه، فلافيو روسّي ألبرتيني وستيفانيا كالفانيزي، التماسًا لمحكمة الاستئناف في لاكويلا طلباً إلغاء الإجراء الاحترازي بحقه، والذي سيتم مناقشته غداً”.

هذا وتتهم السلطات الإسرائيلية الفلسطيني بتمويل مجموعة مسلحة في مخيم لاجئين يدعى “لواء طولكرم”. ووفقا للمحامين، في حالة التسليم سيكون هناك “خطر ملموس وفعلي بأن يتعرض يائيش لمعاملة لا إنسانية ومهينة، بما في ذلك الخضوع للتعذيب”.