المنظمة الدولية للهجرة: 10 ضحايا لغرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن حادث غرق سفينة مهاجرين مأساوي، وقع يوم الجمعة الماضي، “والذي علمنا به اليوم فقط، في الممر البحري الفاصل بين تونس وجزيرة لامبيدوزا الصقلية، بعد أن انطلق من سواحل ليبيا”.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن “هناك عشر ضحايا للحادث، من بين الأجساد التي تم انتشالها من عرض البحر”، فضلا عن “فقدان مهاجرين آخرين، ونجاة 24 شخصاً”.

وبهذا الصدد، كتب المتحدث باسم الفرع الإيطالي للمنظمة الدولية للهجرة، فلافيو دي جاكومو، في منشور على مدونة (إكس)، أن “ما لا يقل عن 215 مهاجراً لقوا حتفهم في منطقة وسط البحر المتوسط ​​منذ مطلع هذا العام”.