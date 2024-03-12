المركزي الإيطالي: انخفاض القروض العقارية ​​إلى 4.38% في كانون الثاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن المصرف المركزي الإيطالي (بانكا ديتاليا)، أن في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، انخفضت أسعار الفائدة على القروض التي تم صرفها خلال الشهر للعائلات لشراء المنازل بما فيها من تكاليف إضافية، إلى 4.38% من 4.82% في كانون الأول/ديسمبر 2023.

وفي نشرته الإحصائية التي صدرت الإثنين، بعنوان: “البنوك والمال: الفروع الوطنية”، أوضح المصرف، كيف “بلغت حصة هذه القروض مع فترة تحديد سعر أولي يغطي عاماً واحداً، نسبة 22%”، وهي “في انخفاض من نسبة 41% في الشهر السابق، وأنه “في الشهر ذاته، ارجعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 2.6% على مدى 12 شهراً”، كما “تباطأ الانخفاض مقارنة بالتراجع بنسبة 2.8% المسجل في كانون الأول/ديسمبر”.

وأشارت النشرة بالتفصيل، إلى أن “القروض المقدمة للعائلات انخفضت بنسبة 1.3% خلال الاثني عشر شهراً”، كما في الشهر السابق “بينما انخفضت القروض المقدمة للشركات غير المالية بنسبة 4%”، وكانت قد تراجعت بنسبة 3.6% في الشهر السابق.