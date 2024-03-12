فون دير لاين: دفاعنا المدني يتعاون لإسقاط المساعدات لغزّة بالمظلات من الأردن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن “دولاً عديدة من بينها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد بدأت بإسقاط المساعدات الإنسانية بالمظلات من الأردن إلى قطاع غزّة”.

وقالت فون دير لاين، في مداخلتها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الثلاثاء: “يمكنني اليوم أن أعلن أننا قمنا بتفعيل آلية الدفاع المدني التابعة للاتحاد الأوروبي لتعزيز دعمنا”، لأجل قطاع غزّة. وأردفت: “إنني أشجع جميع الدول الأعضاء على المساهمة بمواردها، لتمكين توفير إمدادات مستقرة وذات ثقل من المساعدات لغزّة”.

وذكّرت المسؤولة الأوروبية، بأن “لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها ومحاربة حركة (حماس) بالطبع، لكن حماية المدنيين يجب ضمانها في جميع الأوقات، بما يتماشى مع القانون الدولي. وفي الوقت الحالي هناك طريقة واحدة فقط لاستعادة التدفق الكافي للمساعدات الإنسانية”، وهي أن “سكان غزّة بحاجة لهدنة إنسانية فورية تقود لاحقاً إلى وقف مستدام لإطلاق النار. وهم بحاجة إليها الآن”.